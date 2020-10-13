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Yerel Dut ağacı sonu oldu
Yerel

Dut ağacı sonu oldu

Dut ağacını budamak isteyen 75 yaşındaki adam, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:38:00 -
Dut ağacı sonu oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Madenler Köyü'nde yaşayan 75 yaşındaki Sami Yaprak, evinin önündeki dut ağacını budamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Yaşlı adamın düştüğünü gören ailesi yanına koştuğu sırada cansız şekilde yattığını görünce 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sami Yaprak'ın öldüğü belirtildi.

Yaşlı adam otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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