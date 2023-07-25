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Ekonomi Düşüşte olan altın tüketimi yeniden tırmanışa geçti
Ekonomi

Düşüşte olan altın tüketimi yeniden tırmanışa geçti

Yeniakit Publisher
2023-07-25 22:43:00 -
Düşüşte olan altın tüketimi yeniden tırmanışa geçti

Çin Altın Derneği (China Gold Association-CGA), yılın ilk yarısında ülkede altın üretiminde ve tüketiminde istikrarlı artış görüldüğünü bildirdi.

Çin Altın Derneği’nden edinilen bilgilere göre, ocak-haziran ayları arasında Çin’in altın üretimi 2022 yılının aynı dönemine kıyasla 3.911 ton artarak 178.598 tonu buldu. Aynı dönemde altın tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,37 oranında artarak 554.88 tona ulaştı.

Ülkenin altın üretimi 2022 yılında da artış göstermişti. CGA tarafından yayınlanan verilere göre, 2022 yılında ülkenin altın üretimi, yüzde 13 artışla 372 bin ton olmuştu. Ancak altın üretimindeki artışa karşın tüketim rakamlarında düşüş yaşanmıştı. Altın tüketimi 2021 yılına göre, yüzde 10.63 düşüşle 1.001.74 ton olarak gerçekleşmişti.

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