Düşüş devam ediyor! İşte altında son durum

Stratejist Cüneyt Paksoy, vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin dün "Trend bitmedi. Yatırım yapmayı düşünenler için fırsat." ifadelerini kullanmıştı.

Birkaç hafta önce Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise "ABD’de açıklanan enflasyon verisi, son dönemde enflasyon beklentileri ile prim yapan değerli metaller için bir miktar negatif görünürken, ons altın 1.855-1.860 kritik direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor." denilmişti.

Kimi uzman açıklamalarına göre altın fiyatlarının teşvik paketleri ile artma ihtimali oldukça yüksekti. "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusunu araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu gelmişti.

Fakat dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, 10 yıllık gösterge tahvil getirisindeki yükselişe ilişkin kaygıları giderememesinin ardından altın fiyatları çakıldı.

Altın fiyatlarının düşmesini büyük bir umutla bekleyen ve özel günlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı çeyrek altın alamayan vatandaş, soluğu gram altında aldı. Altın ne kadar oldu merak edenler için 5 Mart 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

Mart ayına 420,72 lira ile giriş yapan altın fiyatları 5 Mart'ta güne tekrar düşüşle başladı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 411.195 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde hareketsizlikle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 5 Mart 2021 Cuma gram altın ne kadar?

Gram altın satış fiyatı: 411.195 TL

Gram altın alış fiyatı: 410.492 TL

Altının ons fiyatı, bugün de 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.695,66 ile başlangıç yaptı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı yine 672.3 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne hareketsizlikle başladı. Peki 5 Mart 2021 Cuma çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

Çeyrek altın satış fiyatı: 672.3 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 656.79 TL

Son 10 gün içerisinde büyük dalgalanmalar yaşayan Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2763 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde %0.29 değişimle başladı. 5 Mart 2021 Cuma bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 2763 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 2722 TL

Daha önce Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı şu dakikalarda 1693.57 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini de kaydetmişti.

Yarım altın önceki kapanış fiyatı: 1344.61 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1344.61 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1309.47 TL

1 kilo altın önceki kapanış fiyatı: 54.341,00 TL

1 kilo altın satış fiyatı: 54.214,00 TL

1 kilo altın alış fiyatı: 54.201,00 TL

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yatırım amacıyla veya başka bir nedenle altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak ettiği altın fiyatları için uzman kişiler, bu dönemde altına yatırım yapılmasının riskli olduğunu, küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın aslında risk içerdiğini savunuyor. Birçok uzman isim ise kısa vadede riskli görülen altın fiyatlarının uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

Altının yükselmemesinin nedeni ne?

Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı güncel altın grafiğinde, " 1710'dan yükselişe geçti fakat 1740'ın üzerine çıkmadı. ABD seansında 1740'ın üzerinde bir kapanış olmadan buradan yükseliş başladı diyemiyoruz. Cuma günü yaşanan ani faiz artışı olmasaydı aslında bu haftaya iyi başlayabilirdik." şeklinde konuşmuştu.