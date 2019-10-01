Düşürülen İHA Kilis'te ne yapıyordu? Rus uzman açıkladı

Türkiye sınırını 6 kez ihlal ettikten sonra Türk F-16'ları tarafından düşürülen İHA ile ilgili Moskova'dan çarpıcı bir iddia geldi. Kilis’te düşürülen menşei belirsiz İHA’nın muhtemelen keşif uçuşu yaptığına dikkat çeken Rus uzman Kirill Semyonov, 'Uçuşun amacı, sınırda hangi birliklerin, güçlerin, karakolların olduğunu görmek olabilir' şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından Kilis’te vurulduğunu açıklamıştı.

"Bu olayın önemli bir farkı var"

Moskova merkezli Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov, yaptığı değerlendirmede, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne yönelik İHA’lı saldırıların son zamanlarda sıklaştığını hatırlatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Ama Türkiye-Suriye sınırında yaşanan bu olayın önemli bir farkı var. Bu muhtemelen keşif İHA’sıydı. Bölgede keşif uçuşu yapıyordu ve savaş gereçleri yoktu, bu yüzden tehdit oluşturmuyordu. Fırat Kalkanı bölgesinde TSK ve müttefiklerine karşı aktif olarak İHA kullandığını şimdilik söyleyemeyiz. Bu bölgede, Hmeymim’de olduğu gibi el yapımı İHA’ların yoğun saldırısına maruz kalabilecek hiçbir tesis yok. Orada, bu tür saldırıları yapabilecek hava üssü gibi önemli bir hedef yok”.

"Uçuşun amacı sınırda hangi güçlerin olduğunu görmek olabilir"

Uzman, “Uçuşun amacı, sınırda hangi birliklerin, güçlerin, karakolların olduğunu görmek olabilir” diye vurguladı.

"Türkiye, İHA'nın geldiği yönüe tespit edebilir"

Türkiye’nin, İHA’nın güzergahını ve havalandığı yeri tespit edebileceğine işaret eden Semyonov, “Her şey radarlara ne zaman yakalandığına bağlı. Elbette İHA’lar alçaktan uçuyor, plastikten yapılıyor, bu yüzden radarlar onları iyi göremiyor. Onları kaçırmak çok kolay. Havalandığı yer tespit edilmese de bu bölgeye hangi yönden girdiğini belirleme olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.