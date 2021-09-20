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Yerel Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı
Yerel

Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde araç içinde düşen maskesini almak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 18:38:00 -
Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı

Enez yönünden Sanayi Kavşağı istikametinde seyreden 39 TA 352 plakalı otomobil sürücüsü B.S., araç içinde maskesini düşürdü. Düşen maskesini almak için uzanan sürücü, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmada hafif yaralanan sürücü B.S. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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