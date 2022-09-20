Düşünülenin tersini söylediler: JPMorgan Güçlü Kripto Rallisi Bekliyor

Kripto para piyasası, olumsuz makroekonomik koşullar nedeniyle durgun dönemden geçiyor. TÜFE verileri, Fed’in şahin duruşunun enflasyonu önemli ölçüde frenlemek için yetersiz olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak merkez bankasının son derece şahin bir duruşla ilerlemesi bekleniyor. Bununla birlikte, finansal hizmetler lideri JPMorgan, kripto gibi risk varlıkları piyasalarında güçlü bir ralli bekliyor. Bitcoin, son 7 günde %12’nin üzerine düştü. 20.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Ethereum, Merge’den sonra düşüşüne devam etti ve son 7 gün içinde %20’ye yakın düştü. Tüm altcoin piyasası büyük bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Bu esnada yatırımcıları sevğndiren bir rapor bankacılık devi JPMorgan’dan geldi.

JPMorgan Kripto Paralar İçin Ralli Bekliyor

JPMorgan, riskli varlıkların ve borsanın dibinin çok yakın olduğuna inanıyor. Bankanın Global Başkanı Marko Kolanovic, piyasada yükseliş eğiliminde olduğunu belirtti. Kolanoviç, hissiyatı desteklemek için şirket kazançlarının beklenenden daha iyi performansına işaret etti. Düşük yatırımcı konumlandırması da uzun vadede piyasaya yardımcı olacaktır. Marko, Fed’in şahin duruşunu sürdüreceğine emin. Ona göre, Fed yarınki FOMC toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına karar verecek. Ayrıca, gelecekte 100 baz puanlık bir artışın olmayacağına inanıyor. Ayrıca, “sağlam sabitlenmiş uzun vadeli enflasyon beklentilerinin” piyasanın daha fazla düşüşünü engelleyeceğini düşünüyor.

CNBC’nin popüler analisti Jim Cramer, enflasyonun hisse senetlerine ve şirket kazançlarına zarar verdiğini söyledi. Bununla birlikte, çoğu yatırımcının düşük konumlandırması nedeniyle, herhangi bir iyi haber bir ralliyi teşvik edecektir. Kolanoviç, Fed’in 2023’ün başlarında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını belirtti. Böylece bu, hisse senedi piyasasını destekleyecektir. Bundan sonra ise güçlü bir ralli olacağını öngörüyor.

Fed’in Kararı Ne Olacak?

Fed, yarınki FOMC toplantısında bir sonraki faiz artırımına ilişkin kararını verecek. CME Fed aracı 75 baz puanlık bir artış beklerken, Michael van de Poppe gibi kripto analistleri 100 baz puanlık bir artış etrafında bir fikir birliğinin oluştuğunu söyledi. Ancak çoğu uzman 75 baz puan artışı bekliyor. Son olarak, piyasanın hali hazırda 75 baz faiz artışını fiyatladığına inanıyorlar. (Yoyodex)