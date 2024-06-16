Düşündüren tahliyeler! Candan'lar, Polat'lar... 32 kısım tekmili birden

Ali Eyüboğlu, Milliyet gazetesindeki köşe yazısında, bazı ünlülerin şaşırtıcı tahliyelerini ele aldı. Bahar Candan'ın hapiste kalırken, Nihal Candan'ın adli kontrolle serbest bırakılmasını sorgulayan Eyüboğlu, Polat ailesi için istenen tahliye talebi ve MASAK raporlarının gecikmesi konusundaki belirsizliklere dikkat çekti. Eyüboğlu, adalete olan güvenin sarsıldığını belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"Aynı operasyonla gözaltına alınan, 4 Eylül 2024’teki duruşmada 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle yargılanacak Bahar Candan hapiste, “dolandırıcılık” davasının 22 sanığından biri olan ve hakkında 8 yıldan 24 yıla kadar hapis istenen Nihal Candan, 29 Nisan’dan beri dışarıda.

Nihal Candan 37 kiloya düşünce tedavi amaçlı tahliye olduğunu biliyorduk, ama hazırlanan iddianame sayesinde onun, “tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği”ni öğrendik. Benzer bir tahliye de 5 Kasım 2023’ten beri tutuklu bulunan Dilan Polat ile Engin Polat dosyasından geldi.

Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesini yapan 4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme aralarında Sıla Doğu ile Can Doğu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Yedi ayda ne değişti de Sıla Doğu ve Can Doğu dahil 11 tutuklu niye tahliye edildi? MASAK’tan beklenen nihai rapor geldi de, ‘kara para’ iddiası mı kanıtlanamadı?

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Henüz Polatlar hakkındaki iddianameyi hazırlamayan savcının bu aşamada Dilan Polat için de tahliye talep etmesi de düşündürücü. Hakim, beklenen MASAK Raporu henüz mahkemeye gelmediği için bu talebi reddetti. Davanın seyrini değiştirecek MASAK Raporu gelmeden çoğu tutuklu tahliye olunca da insanlar haklı olarak sosyal medyada döktürmeye başladı. Adalete güven sarsıldı ve insanlar, sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonların cezalarla değil, fiyaskoyla sonuçlanacağını yazmaya ve konuşmaya başladı."