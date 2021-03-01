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Siyaset Düşük zeka seviyesi ile 'şaka' yaptı: Pervin Buldan'a Uşak tokatı!
Siyaset

Düşük zeka seviyesi ile 'şaka' yaptı: Pervin Buldan'a Uşak tokatı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı risk haritasını alıntılayarak kendince 'şaka' yapan HDP'li Pervin Buldan, Uşaklılardan tokat üstüne tokat yedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 23:55:00 - 2021-03-02 02:38:38
Düşük zeka seviyesi ile 'şaka' yaptı: Pervin Buldan'a Uşak tokatı!

HDP'li Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı risk haritasını parti renkleri ile ilişkilendirerek düşük zeka seviyesine sahip olduğunu ıspatlayan bir şaka yaptı. Buldan paylaşımında şunu söyledi: "Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık."

Sağlık konusunda bile labuali olmaktan imtina etmeyen Pervin Buldan'a ilk cevap AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'tden geldi: "Bu mavi senin bildiğin mavi değil. Ak Parti'nin iki renginden biri. Dikkatli bak. 11 belediyenin 10'u Ak Parti'de." dedi.

'Uşak'ta terör örgütlerine geçit yok'

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da "Burası vatan sevdalısı Efeler diyarı Aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline." ifadelerini kullandı.

'Şehrimiz hiçbir virüse geçit vermemektedir'

Buldan'ın mesajına cevap veren bir diğer isim de AK Parti Uşak eski Milletvekili Alim Tunç oldu:

"2 yıl 2 gün düşman işgalinde kalan Efeler Diyarı Uşak, 1 Eylül 1922'de işgalden kurtulmuştur. Şehrimiz hiç bir virüse geçit vermemektedir."

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