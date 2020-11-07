Düşük tansiyon tehlikeli midir?

Düşük tansiyon belirtileri | Milyonlarca kişi düşük tansiyon sebebiyle araştırma yapıyor. Düşük tansiyon sebepleri, düşük tansiyon belirtileri merak ediliyor. Düşük tansiyon sorunu yaşayanlar bu durumun tehlikeli olup olmadığını da merak ediyor. Peki, düşük tansiyon nedir?

Düşük tansiyon nedir?

Pek çok kişi düşük tansiyonun ne olduğunu merak ediyor. Peki, düşük tansiyon ne anlama geliyor. Kan basıncının anormal derece belirli bir dengenin altına düşmesine hipotansiyon veya düşük tansiyon denir. Düşük tansiyonun üç türü vardır. Söz konusu üç çeşit ise aortostatik, sinirsel aracılı ve şoka bağlı riski yüksek hipotansiyondur.

Düşük tansiyon sebepleri

Düşüt tansiyon nedenleri | Düşük tansiyon sorunu yaşayanlar bunun sebeplerini merak ediyor. Peki, düşük tansiyon neden olur? Düşük tansiyon sebepleri şöyle:

Sağlıksız beslenme

Dengesiz beslenme

Vücudun aşırı susuz kalması

Anemi

Kalp hastalıkları

Akciğer hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Şiddetli ishal

Enfeksiyonlar

Yaralanmalar

Gebelik

Hormonel bozukluklar

Stres

Kullanılan bazı ilaçlar

Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

Baş dönmesi

Baygınlık

Mide bulantı

Kusma

Kısa ve hızlı nefes alma

Bulanık görüş

Yorgunluk

Düşük tansiyon tehlikeli mi?

Düşük tansiyon sorunu yaşıyor ve şiddetli belirti göstermiyorsanız; tansiyonunuz düzelmesi için evinizde bir süre bekleyebilirsiniz. Ancak ciddi düşüşlerde mutlaka bir uzmana ihtiyacınız olacaktır. Bu sebeple bir türlü düzelmeyen tansiyon sorunu yaşıyorsanız; vakit kaybetmeden hastaneye gitmelisiniz. Orta derecede gelişen nispeten daha hafif düşük tansiyon türleri bile baş dönmesine, halsizliğe, bayılma ve düşme nedeniyle yaralanma riskine neden olabilir. Ciddi derecede gerçekleşen düşük tansiyon ise, vücudu normal işlevlerini yerine getirmek için yeterli oksijenden mahrum ederek kalbe ve beyne zarar verebilir.