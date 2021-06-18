Düşük tansiyon belirtileri nelerdir ve düşük tansiyona ne iyi gelir?

Halk dilinde düşün tansiyon olarak bilenen hipotansiyon, kan değer basının düşmeyesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Hassas kişilerde hayati önem arz eder. Kendisinde düşük tansiyon şüphesi taşıyan kişiler, düşük tansiyon belirtilerini ve düşük tansiyona neyin iyi geldiğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

1-Düşük tansiyon, özellikle aniden düştüğünde ya da baş dönmesi veya sersemlik, baygınlık (senkop), bulanık görme, bulantı, yorgunluk konsantrasyon eksikliği gibi belirti ve semptomlarla birlikte gerçekleştiğinde altta yatan bir tıbbi soruna işaret eder.

2-Aşırı düşük tansiyon belirtileri arasında, soğuk ve soluk bir cilt, hızlı ve kısa nefes alma, zayıf ve hızlı nabız ile özellikle yaşlı bireylerde akıl karışıklığı bulunur. Eğer şok belirtileri varsa acil tıbbi yardım ihtiyaç vardır.

3-Düşün tansiyon sırasında, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, kusma susuzluk hissi, soluk, soğuk cilt, hızlı nefes alıp vermeye başlama, kalp atışlarının hızlanması gibi etkiler görünür.

4-Kontrolsüz kanama, ciddi enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlar gibi sebeplerden kaynaklanan büyük bir düşüş, hayatı tehdit edici olabilir.

5-Güneşte veya sıcak banyoda çok fazla zaman geçirildiğinde ortaya çıkan hafif dehidrasyonun sonucu olarak görülen baş dönmesi veya sersemlik bile nispeten küçük bir sorun olabilir.

Düşük tansiyona ne iyi gelir?

1-Uzun süre ayakta durmayın. Hareketsiz kalmak yerçekiminin etkisiyle kanın bacaklarda toplanmasına neden olur. Bu da kan basıncını düşürür.

2-Sıcak ortamlardan kaçının. Sıcak duş, kalın giysiler, sauna ya da hamam gibi ortamlardan kaçının.

3-Yastığınızı yükseltin. Baş ile birlikte gövdenin üst kısmını da yükseltin.

4-Ağır egzersizlerden kaçının. Uzun süredir ağır egzersizler yapmıyorsanız, birden yaparsanız, terlemeye bağlı su ve tuz kaybı olur, düşük tansiyon görülebilir.

5-Bol su tüketin. Günde 8 ila 10 su bardağı su tüketilmesi gerekmektedir. Sıcak havalarda özellikle su tüketimine dikkat edilmeli.

6-Tuz tüketimini artırın. Vücutta su tuttuğu için kan basıncını yükselten tuzun tüketimi yüksek tansiyon hastalarına önerilmezken, ihtiyacı varsa düşük kan basıncı değerleri olan hastalara tavsiye edilebilir. Ama bunun kararını doktor vermelidir.