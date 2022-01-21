Düşük karbonhidrat diyeti nedir, nasıl yapılır?

Düşük karbonhidrat diyeti nedir?

Düşük karbonhidratlı bir diyet, daha az karbonhidrat ve daha yüksek oranda protein ve yağ tüketmeniz anlamına gelir. Buna kısmen keto diyeti de denilebilir. Düşük karbonhidrat diyeti genel olarak; ekmek, tahıl, makarna, rafine şeker ve işlenmiş tüm gıdaların asla tüketilmediği bir diyettir. Bu diyetin amacı vücudun karbonhidrat harici enerji kaynaklarına yönelmesini sağlayıp yağ yakımına odaklamaktır. Bu diyet genel olarak doyuruculuğu proteinlerden alır.

Düşük karbonhidrat diyetinde neler yenir?

Doğal bitkisel yağlar, deniz ürünleri, yumurta, peynir, et ve et ürünleri, düşük karbonhidratlı sebzeler. Saydığımız tüm yiyecekler genellikle %5'ten daha az karbonhidrat içerir. Bu yiyeceklere bağlı kalmak, orta düzeyde düşük karbonhidratlı bir diyette veya hatta günde 20 gramdan az net karbonhidrat içeren bir düşük karbonhidratlı diyette kalmayı nispeten kolaylaştıracaktır.

Ketojenik ve düşük karbonhidratlı beslenme: Farkları neler?

Bu iki diyette de ortak amaç karbonhidrat alımını minimum düzeylerde tutmaktır. Vücuda düşük karbonhidrat girmesiyle birlikte kan şekeri seviyesi de büyük oranda artış göstermez, böylelikle vücutta daha az insülin salgılanır. İnsülin salınımı vücut için anabolik bir süreç olduğundan dolayı, düşük insülin seviyelerinde yağ yakımı daha kolay gerçekleşmektedir

Düşük karbonhidratlı diyette nelerden uzak durmalıyız ?

Meyveler, ekmek, patates, makarna, pirinç, bulgur, alkol, şekerli gıdalar, asitli içecekler. Acıktığınızda yemek yiyin ve doyduğunuzda yemeyi bırakın. Bu diyetin mantığı işte bu kadar basit. Kalori saymanıza veya yiyeceğinizi tartmanıza gerek yoktur.

Düşük karbonhidrat diyetinde neler içilebilir?

Su, kahve, çay

Düşük karbonhidrat diyetinde hangi içecekler iyidir?

Su öncelikle mükemmeldir, kahve veya çay da öyle. Tercihen tatlandırıcı içeceklerde kullanmayın. Kahve veya çayda az miktarda süt veya krema yeterlidir.