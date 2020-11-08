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Ekonomi Düştüğünde bu ise, yükseldiğinde ne olur? ABD'yi zor günler bekliyor
Ekonomi

Düştüğünde bu ise, yükseldiğinde ne olur? ABD'yi zor günler bekliyor

Çin Devlet Döviz Yönetim İdaresi, Ekim sonu itibariyle ülkedeki toplam döviz rezervinin Eylül ayına göre yüzde 0.46 oranında düşerek, 3.128 trilyon ABD Doları'na indiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:36:00 -
Düştüğünde bu ise, yükseldiğinde ne olur? ABD'yi zor günler bekliyor

Çin Devlet Döviz Yönetim İdaresi, Ekim sonu itibariyle ülkedeki toplam döviz rezervinin Eylül ayına göre yüzde 0.46 oranında düşerek, 3.128 trilyon ABD Doları'na indiğini duyurdu.

Çin Devlet Döviz Yönetim İdaresi Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Wang Chunying bugün basına yaptığı açıklamada, Ekim ayında Çin'deki döviz piyasasının genel olarak istikrarını koruduğunu, piyasada ticaret faaliyetlerinin rasyonel ve düzenli olduğunu bildirdi.

Uluslararası finans piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Wang Chunying, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ülkelerin para ve maliye politikaları gibi unsurlar sebebi ile ABD Doları endeksinin artış gösterdiğini, başlıca ülkelerin mal varlığı fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandığını kaydetti.

Wang Chunying, söz konusu şartlar altında Çin'in Ekim ayındaki döviz rezerv büyüklüğünün bir miktar daha azaldığını söyledi.

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