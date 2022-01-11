Duşta bu hatayı sakın yapmayın! Saç dökülmesine neden oluyor

Sıcak suyla duş almak keyifli bir alışkanlık olabilir. Peki sıcak suyun saç nemini azalttığını biliyor muydunuz? İşte saç sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler...

Saçlarının sağlıklı uzaması bir çok kişinin isteği. Saç dökülmesi, saç kırılması ve yıpranmış saçlar ise birçok kişinin kabusu. İşte saç sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler...saç

Sağlıklı saçların formülü

Saçlarınızı soğuk suyla durulayın

Sıcak su saçların nemini kaybetmesine ve yıpranmasına neden olabilir.

Bu durumun önüne geçmek için duştan çıkmadan önce saçınızı birkaç saniye boyunca soğuk suyla durulmanızı öneririz.

Böylelikle nemi saçınıza hapsedersiniz. Ayrıca saç derisindeki kan akışını hızlandırarak saçlarınızın daha hızlı bir şekilde uzamasını sağlarsınız.

Sağlıklı beslenin

Sağlıklı beslenme saçımızdan tırnaklarımıza kadar tüm bedenimizi olumlu yönde etkiliyor.

Saçlarınızın hızlı bir şekilde uzamasını istiyorsanız beslenme rutininizde protein ile C ve E vitaminlerine daha fazla yer vermelisiniz.

Zengin protein içeriğiyle dikkat çeken yumurta, ayrıca saç dökülmelerine karşı etkili olan biotin maddesini ihtiva eder. Biotin saçların hızlı uzamasına da yardımcı olabilir.

E vitamini kan akışını düzenleyerek saç köklerini besler ve saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

C vitamini ise vücuttaki kolajen üretimini destekler. Bu özelliği sayesinde hem saçı hem de cildi besler.