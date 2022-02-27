Düsseldorf Başkonsolosluğuna sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sınav, Düsseldorf / Almanya Federal Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacak.

Başvurular 26 Şubat 2022 Cumartesi TSİ 10:00 ile 11 Mart 2022 Cuma TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 18 Mart 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğuna elden veya postayla ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğuna ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı üzerinden teyit edebileceklerdir.

Yazılı Sınav: Willstätterstr. 9, 40549 Düsseldorf, Başkonsolosluk binası

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: Willstätterstr. 9, 40549 Düsseldorf, Başkonsolosluk binası

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