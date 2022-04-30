Düşmanlıkları sadece göçmenlere değil! Ümit Özdağ daha iktidara gelmeden gazeteci kıyımına başladı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grubun saldırısına uğrayan Ergün Poyraz'ı ziyaret etmiş, ilçedeki temaslarının sonunda da Kuşadası Belediye binası önünde gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

DHA Kuşadası Temsilcisi Eşper Okayer, Özdağ'a "Ergün Poyraz hakkında da şantaj, tehdit ve hakaret davaları var. Bu konuda Uşak'ın Eşme ilçesinde yarın davası olacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Okayer'e, "Bu nasıl bir soru" sözleri ile tepki gösteren Özdağ, basın toplantısını sonlandırdı.

İşinden kovdurdu!

Ümit Özdağ'a sorduğu soru ile aldığı cevabı ve basın toplantısında yaşananları yazarak abonelerine servis eden Eşper Okayer'in işine son verildi.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Zafer Özdağ, bir gazeteciyi işinden kovdurmaktan duyduğu memnuniyeti şöyle aktardı:

DHA yalan haber yapan muhabiri ile ilgili işlem yapıp doğru haberi paylaşmıştır. DHA Genel Müdürü Celal Korkut'a teşekkür ederiz. Zafer Partisi komplo haberin gerçek sorumlusunun CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı olduğunu bilmektedir.