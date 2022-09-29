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Dünya Düşmanlık zirve yaptı! Tuvalet kağıdı bile sorun oluyor
Dünya

Düşmanlık zirve yaptı! Tuvalet kağıdı bile sorun oluyor

Avrupa Birliği (AB) Rus üretimi tuvalet kağıdına bile ithalat yasağı için çalışma yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 21:55:00 -
Düşmanlık zirve yaptı! Tuvalet kağıdı bile sorun oluyor

Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle Moskova'yı ticaret gelirinden mahrum etmek isteyen AB, sabun ve tıraş ihtiyacından tuvalet kağıdı ve deodoranta kadar Rus yapımı hijyen ürünlerinin ithalatını yasaklamayı önerdi.

Çarşamba günü Brüksel'de açıklanan sekizinci Rus karşıtı yaptırım dalgası, birkaç çelik ürününün ithalatını da yasaklayacak ve Rus petrolüne bir fiyat sınırı koymaya çalışacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki sahte referandumları ve herhangi bir ilhakı kabul etmiyoruz ve Kremlin'e bu gerginliğin daha da artmasını ödemeye kararlıyız" dedi.

Leyen'e göre, önerilen yaptırım paketinin Rusya'yı "ek 7 milyar euro gelirden" mahrum etmesi bekleniyor.

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