Elbette vatanına milletine değerlerine sahip çıkan bir kişi düşmanına ajanlık etmez. İsrail’in yaptıkları zulme destek vermez. Ancak bunu farkında olmadan ne yazık ki yapabiliyor. Aldıkları ürünlerle İsrail’e destek olabiliyor. O yüzden “Düşmanına hizmet etmek için ajan olmana gerek yok. AHMAK olman yeterlidir!" sözü “acaba Ahmak mıyım?” sorusunu akla getiriyor. Bu sorunun cevabı ise videoda verilmiş.

Ajan değiliz ama satın aldığımız ürünlerin parasının Müslümanları öldürmek için İsrail’e silah olarak gidip gitmediğini, yani ahmak olup olmadığımızı videodaki ürünleri alıp almadığımızı tespit ederek öğrenebiliriz.