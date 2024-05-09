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Gündem Düşmanına hizmet etmek için ajan olmana gerek yok. AHMAK olman yeterlidir!
Gündem

Düşmanına hizmet etmek için ajan olmana gerek yok. AHMAK olman yeterlidir!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 08:15:00 -

Katil İsrail’in Gazze’de yaptığı insanlık dışı soykırım devam ederken, aldıkları İsrail ürünleri ile bu soykırıma destek olanlar için hazırlanan video Müslümanlar tarafından ilgiyle izleniyor… “Düşmanına hizmet etmek için ajan olmana gerek yok. AHMAK olman yeterlidir!" başlığı ile yayınlanan video bir hayli ilgi çekti. Videoya bakarak kendinizi test edebilirsiniz.

Elbette vatanına milletine değerlerine sahip çıkan bir kişi düşmanına ajanlık etmez. İsrail’in yaptıkları zulme destek vermez. Ancak bunu farkında olmadan ne yazık ki yapabiliyor. Aldıkları ürünlerle İsrail’e destek olabiliyor. O yüzden “Düşmanına hizmet etmek için ajan olmana gerek yok. AHMAK olman yeterlidir!" sözü “acaba Ahmak mıyım?” sorusunu akla getiriyor. Bu sorunun cevabı ise videoda verilmiş.

Ajan değiliz ama satın aldığımız ürünlerin parasının Müslümanları öldürmek için İsrail’e silah olarak gidip gitmediğini, yani ahmak olup olmadığımızı videodaki ürünleri alıp almadığımızı tespit ederek öğrenebiliriz.

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