Düşman radar bilgileri işte böyle toplanacak!

13 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladğı Yeni Nesil Koral projesinde ASELSAN çalışmalarına süratle devam ediyor.

M5′in elde ettiği bilgiye göre Yeni Nesil KORAL’ın KORAL’a göre yapısal olarak temel bir adet yerine iki adet Elektronik Destek aracına sahip olması. KORAL, bir adet Elektronik Destek ve dört adet Elektronik Taarruz Aracı ile görev yaparken Yeni Nesil Koral, iki adet Elektronik Destek ve dört adet Elektronik Taaruz Aracı ile görev yapacak. Ayrıca yeni nesil Elektronik Destek araçları bant genişliği, radar tespit menzili ve hedef konum bulma doğruluğu gibi parametreler de daha yüksek performansa sahip olacak

Yeni Nesil KORAL, KORAL’a göre düşman unsurlarını algılama/karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olmasının yanında gelişmiş teknoloji kullanan tüm düşman eski ve modern radar unsurlarına karşı operasyon yapabilecek nitelikte olacak.

Kaynak: M5