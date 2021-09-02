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Gündem Düşman radar bilgileri işte böyle toplanacak!
Gündem

Düşman radar bilgileri işte böyle toplanacak!

Türk Hava Kuvvetleri’nin Kara-SOJ sistemi KORAL’ın yeni nesil versiyonu geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 06:04:00 -
Düşman radar bilgileri işte böyle toplanacak!

13 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladğı Yeni Nesil Koral projesinde ASELSAN çalışmalarına süratle devam ediyor.

M5′in elde ettiği bilgiye göre Yeni Nesil KORAL’ın KORAL’a göre yapısal olarak temel  bir adet yerine iki adet Elektronik Destek aracına sahip olması. KORAL, bir adet Elektronik Destek  ve dört adet Elektronik Taarruz Aracı  ile görev yaparken Yeni Nesil Koral, iki adet Elektronik Destek ve dört adet Elektronik Taaruz Aracı ile görev yapacak. Ayrıca yeni nesil Elektronik Destek araçları bant genişliği, radar tespit menzili ve hedef konum bulma doğruluğu gibi parametreler de daha yüksek performansa sahip olacak

Yeni Nesil KORAL, KORAL’a göre düşman unsurlarını algılama/karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olmasının yanında gelişmiş teknoloji kullanan tüm düşman eski ve modern radar unsurlarına karşı operasyon yapabilecek nitelikte olacak.

Kaynak: M5

 

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deniz

HELAL OLSUN İŞTE BU FATİHİN YOLU BU KİM YAPTIRIYOR KİM ÖNCÜ BU YOLDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN İŞTE LİDER İŞTE VİZYON İŞTE PROJELER
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AHMET E

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