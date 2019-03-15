31 Mart yerel seçimleri öncesi beka sorunu en çok tartışılan konulardan biri oldu. İnternethaber Yazarı Osman Diyadin ise tartışma konusu olan “beka” söylemi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Osman Diyadin'in yazısı:

Düşman okunu iyi takip edin!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya “Topu birden gelsinler”. İşte topu birden geliyorlar. Diyorlar ki “Bu kez başardık başardık aksi halde Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin önünü kesmek bir daha mümkün olmayacak.” Onun için Türkiye'nin istiklal ve istikbali için BEKA seçimidir. Olmak yada olmamak gibi..

Biliyorlar ki, 31 Mart sonrasında 5 yıl seçim yok!

Biliyorlar ki, seçimsiz geçecek 5 yılda yok olacaklar…

Biliyorlar ki, Kemal Bey, Meral Hanım, Temel Bey bu kez de başaramazlarsa kaybolup gidecekler. Bir daha adları anılmayacak…

Biliyorlar ki, 31 Mart sonrası Türkiye bütün safralarını atmış yepyeni bir yerli ve milli bir muhalefet anlayışına Türkiye kavuşmuş olacak...

Biliyorlar ki, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rayına oturmuş olacak…

Biliyorlar ki, bir daha Türkiye'nin başına musallat olamayacaklar…

Bütün korkuları bu!

Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya “TOPU BİRDEN GELSİN…”

İşte topu birden geliyorlar!..

Biliyorlar ki;

31 Mart, 17 yılın finalidir…

31 Mart, Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 yılını taçlandırmak adına hakkın teslimidir…

31 Mart sonrası Türkiye'nin önünü kesmek bir daha mümkün oymayacak!..

Onun için son barutlarını atarak topu birden geliyorlar!

Öyle bir ruh hali ki!

Sözde milliyetçi, ülkücü, Atatürkçü diye geçinenler; milli dayanışmamızın ruhu olan “Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet”e karşı savaş açmış, Mustafa Kemal'i faşist olmakla suçlamış HDP ile kol kola giriyor…

Neden mi?

Kişisel ikballerini Türkiye'nin ikbalinin önünde tutuyorlar!

Sürpriz mi?

Hayır…

17 yıl boyunca neler yaşandı neler;

17 yıl boyunca büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önünü kesmek ve pusu kurmak için yine topu birden gelmişlerdi…

Gezi olayları…

17-25 yargı darbesi girişimi…

MİT TIR'ları…

15 Temmuz hain darbe girişimi…

Ah benim güzel ülkem neler gördü neler!..

Ama bu millet bütün bu hain girişimlere geçit vermedi…

İşte bugün de vermeyecektir…

İşte yeni bir milli sınav daha…

31 Mart, 2019…

Türkiye'nin istiklal ve istikbali için büyük bir final günü..

Son barutlarını atıyorlar demiştim…

Aynen öyle...

Sadece içten mi?

Hayır..

Seçime ramak kalmışken, Avrupa Parlamentosu'nun müzakerelerin askıya alınmasını önerdiği rapordaki istekleri gördünüz mü?

PKK'yı terör listesinden çıkarın…

Türk askerini Kıbrıs'tan çekin…

Ayasofya'yı camiye dönüştürmeyin…

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımını durdurun...

Her bir istek hadsizlik değil tam bir ahlaksızlık!..

Bir düşünün şimdi;

Dünyada 437 nükleer santral var.

164 nükleer santral daha yapılıyor.

ABD'de ; 104

Fransa'da; 59

Japonya'da ; 50

Rusya'da ; 33

Almanya'da; 17

İngiltere'de; 19

ÇEK Cumhuriyeti'nde; 6

Slovakya'da; 4

Macirastan'da; 4

Finlandiya'da; 4

Romanya'da; 2

Bulgaristan'da 2 tane nükleer santral var.

Ama Avrupa Parlamentosu bunları görmüyor.

Türkiye ilk kez 1 nükleer santral yapmaya kalktı, şimdi onun durdurulmasını istiyorlar!..

Mesele işte bu sevgili okurlar.

BEKA seçimi denilen işte bu...

Yüzde yüz yerli yüzde yüz milli bir iktidar istemiyorlar!..

Sen;

Yerli uçak,

Yerli tank,

Yerli silah

Yerli nükleer santral yapamazsın...

Yetmedi paran ile bile Rusya'dan S 400 füzesi alamazsın.

Nedir bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı diye anlayın artık...

Meseleyi patates,soğan patlican meselesine getirmeyin..

Ve bu küstahlıklara içimizdeki işbirlikçiler kendi siyasi gelecekleri için ses çıkarmıyorlar..

Mesela son olarak AP'nin küstanlığına karşı siz bu ülkede muhalefetten tepki olarak kbir ses çıktığını gördünüz mü?

Yok...

Çünkü yerli ve milli bir muhalefet yok!..

O nedenle 31 Mart'ın ne anlama geldiğini görün artık…

Oyun çok büyük…

Onun için topu birden geliyorlar!..

Bakın şu birbirine benzemez ama bir araya gelen şer cephesine..

CHP…

İYİ Parti…

HDP…

SP…

Bunlarla kalsa eyvallah!..

Demoratik hakları siyaset yapıyorlar deriz!..

Nerede?

PKK…

FETÖ…

PYD…

DHKP…

Omuz vermiş!..

Yetmedi…

ABD…

İngiltere…

Fransa…

İsrail…

Yunanistan…

Suudi Arabistan…

Ermenistan…

Kıbrıs Rum Kesimi…

"Haddini aştın Erdoğan" diyerek Türkiye'yi diz çöktürmek için destek veriyor!

Yetmedi…

Avrupa Birliği…

Avrupa Parlamentosu…

NATO…

Aldıkları karar ile Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için devriye geziyorlar!

Ey benim milletim...

İşte "Beka seçimi " denilen işte bu!..

Topu birden oklarını bir hedefe yöneltmiş geliyorlar...

O hedef kim?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Çünkü biliyorlar ki Erdoğan düşerse Türkiye'nin düşmesi çok kolay olacak...

Panik yok!..

Çarenin cevabını İmam-ı Şafi vermiş!..

İmam-ı Şafi'ye sormuşlar;

“Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?”

Demiş ki:

"Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür."

Düşman kim?

Saydık işte!..

O zaman şer ittifakı okunu iyi takip edelim...

O bizi hak ehline götürür…

O hak ehli kim?

Recep Tayyip Erdoğan…