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Gündem Düşman kardeşler yalanda da müttefik! AYM’nin kararını yanlış anladılar
Gündem

Düşman kardeşler yalanda da müttefik! AYM’nin kararını yanlış anladılar

Yeniakit Publisher
2024-06-05 13:42:00 -
Düşman kardeşler yalanda da müttefik! AYM’nin kararını yanlış anladılar

Kurulduğu 1961’den bu yana vesayetin sesi olan ve daha adeta CHP’nin taleplerini karşılama merkezi olarak hareket eden Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin kamburu olmaya devam ediyor.

 yeniakit.com.tr 

Sözde ‘hak ihlali’ bahanesiyle cuntacılara destek verip terör yandaşlarına kalkan olması ile hatırlanan AYM, şimdi de CHP’nin başvurusu ile Başkan Erdoğan’ın yetki alanına girerek bir kez daha haddini aştı.

CHP’nin 2018 yılındaki başvurusunu karara bağlayan AYM, rektör atanmasını, Merkez Bankası başkanının görevden alınmasını ve Din İşleri Yüksek Kurulu’na özel yetki verilmesinin önünü açan KHK kararını iptal ederken, malum zihniyet ve güdümlü medyası ise Başkan Erdoğan’ın yetkilerinin tamamen elinden alındığı şeklinde kirli bir manipülasyona soyundu.

Darbe artığı AYM’nin kararına “Hukuksuzluğun ilanı” manşetiyle dört elle sarılan Cumhuriyet mevkutesi ile “AYM Eliyle Normalleşme” manşeti atan Davutoğlu destekli Karar gazetesinin iddialarının aksine, gerçekte ise Başkan Erdoğan’ın yetkilerinin aynen devam ettiği ortaya çıktı.


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UÇUM FONDAŞLARIN OYUNUNU BOZDU

703 sayılı KHK’nın bazı maddelerinin iptal edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ise AYM’nin yetki iptali gibi bir kararının söz konusu olmadığı, sadece atama ve görevden alma kararlarının KHK ile değil Kanunla yapılmasına hükmettiğine dikkat çekti.

Uçum sosyal medyada yaptığı açıklamada, hala algıdan beslenen düşman kardeşlerin ve kiralık kalemlerin algı operasyonunu şu sözlerle boşa çıkardı:

“4 Haziran 2024 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin kısa bilgilendirme: Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sy KHK ile çeşitli kanunlardaki 2375 hükümle ilgili düzenleme yapılmıştır. Anayasa Mahkemesine bu 2375 hükümden sadece 108 konuda iptal başvurusunda bulunulmuştur. AYM talep konularının bir kısmında iptal kararı vermiştir. Ayrıca rektörler ve merkez bankası başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur. Yani AYM Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir. Cumhurbaşkanının yetkileri 3 sayılı CBK'da aynen devam ediyor. Ayrıca iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde TBMM’nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngürülmelidir. Öte yandan Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki Anayasadan doğuyor. Anayasa Madde 130 ….. Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.”

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