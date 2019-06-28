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Düşman etrafı sarıyor! S-400'ler acilen gelmelidir

“Haydut güç” olarak nitelendirdiği ABD’nin Türkiye’nin etrafını sardığına dikkat çeken gazeteci yazar Nedim Şener, bugünkü makalesinde “Amaçları Türkiye sınırı boyunca oluşturulacak koridor üzerinden İsrail’in güvenliği için Akdeniz’deki enerji kaynaklarına ulaşmak. Amerika’nın politikaları Türkiye’nin güvenlik sorunudur. Akdeniz’de Rum ve İsrail, Batı’da Yunanistan üzerinden Türkiye’nin etrafını sararken ekonomik yaptırımları da devreye sokmaya hazırlanıyor. Kısacası düşman etrafı sarıyor, S-400’ler acil gelmelidir.” diye yazdı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:31
Düşman etrafı sarıyor! S-400'ler acilen gelmelidir

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Gazeteci yazar Nedim Şener, bugünkü makalesinde ABD öncülüğünde Türkiye’ye karşı oluşturulan kirli ittifaka işaret ederek Türkiye’nin ulusal güvenlik konusunda hızlı ve önemli adımlar atması gerektiğine dikkat çekti. “Düşman Etrafı Sarıyor” başlıklı makalesinde, Türkiye attığı adımlarla tüm bu planları bozduğuna vurgu yapan Şener, “O yüzden S-400 alınmasına itiraz ederek Türkiye’nin kendini savunmasını önlemek istiyor. Türkiye’yi savunmasız bırakmak için elinden geleni yapıyor. F-35 projesinden çıkarmaya çalışıyor. Hatta savunma sanayiimize yaptırım tehdidinde bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin istediğini yapmaya “ittifak” değil “esaret” denir

Nedim Şener Posta’daki köşesinde şu konulara değindi:

“Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olmanın tek yolu vardır; O da her istediğini yapmaktır. Zaten bu duruma da “ittifak” değil “esaret” denir. Amerika küresel bir haydut güç, istediğine destek oluyor istediğine yaptırım uyguluyor.

Parası bol, istediği adamı, medyayı, kurumu, partiyi, vakfı satın alıyor. Tek derdi kendi isteğinin yapılması. Destek olmak istediğinde meşruiyet aramıyor; onun için devlet ya da terör örgütü fark etmiyor.

Demokrat Obama’nın yerine Cumhuriyetçi Trump’ın gelmesi de bunu değiştirmedi. Başkanlar ne derse desin, Amerika’nın emperyalist çıkarları hepsini yönetiyor. Birkaç yıl önce Türkiye Amerika’dan 1 milyon 200 bin dolarlık Sig Sauer tabanca istemiş ama Kongre iznine takılmıştı.

Sonra hava savunması için Patriot talep etmişti onu da vermedi. Ama o sırada terör örgütü PKK’ya Suriye’de tüfek, tabanca, anti-tank, uçak savar füzeleri veriyordu. Bir değil iki değil on binlerce TIR dolusu silah ve mühimmat. “Müttefik” dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden tabancayı bile esirgeyen Amerika, terörist olduğunu bildiği PKK’ya bu silahları vermekte sakınca görmedi. Gün geldi Türkiye kendi savunması için Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar verdi. Amerika buna sert tepki verdi yalnız kendisi değil üyesi olduğu NATO’yu bile ayaklandırmaya girişti.”

Tetikçi terör devleti

ABD’nin Türkiye karşı düşmanca tutumunun sebebini, ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırı boyunca PKK kontrolünde bir terör devleti inşa etme planını bozmak olarak olarak değerlendiren Şener, yazısını şu cümlelerle devam ettirdi:

“Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib operasyonları bu planı alt üst etti. Zaman tüm niyetlerini ortaya koydu. Amaçları Türkiye sınırı boyunca oluşturulacak koridor üzerinden İsrail’in güvenliği için Akdeniz’deki enerji kaynaklarına ulaşmak.

İşte Türkiye attığı adımlarla tüm bu planı bozuyor. O yüzden S-400 alınmasına itiraz ederek Türkiye’nin kendini savunmasını önlemek istiyor. Türkiye’yi savunmasız bırakmak için elinden geleni yapıyor. F-35 projesinden çıkarmaya çalışıyor. Hatta savunma sanayiimize yaptırım tehdidinde bulunuyor.

Her türlü uluslararası hukuku ihlal eden Amerika, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul ettiği EastMed Yasası ile Türkiye’ye meşru haklarını engellemeye uğraşırken, Rumlarla ve Yunanistan ile yanına İsrail’i de alarak ortak sondaj şirketi kuruyor.”

Düşman etrafı sarıyor, S-400’ler acil gelmelidir

ABD’nin Doğu Akdeniz’de sinsi planlarını adım adım uygulamaya koyduğuna dikkat çeken gazeteci yazar Nedim Şener, makalesini şu cümlelerle tamamladı:

“ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi” adı altında söz hakkı olmadığı sularda krizi tetikliyor. 32 yıl sonra Rumlara silah satışındaki kısıtlamaları kaldırıyor, Yunanistan’a 3 milyon dolarlık askeri yardım kararı alıyor.

Artık saflar netleşiyor, Amerika’nın politikaları Türkiye’nin güvenlik sorunudur. Türkiye savunma sanayiinde attığı “yerlileşme” adımlarını hızlandırmalıdır. PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini Türkiye’ye karşı kullanan Amerika’dan Güney’de oluşturmaya çalıştığı terör devleti, Akdeniz’de Rum ve İsrail, Batı’da Yunanistan üzerinden Türkiye’nin etrafını sararken ekonomik yaptırımları da devreye sokmaya hazırlanıyor. Kısacası düşman etrafı sarıyor, S-400’ler acil gelmelidir.”

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:31
  1. Nedim Şener
  2. s-400
  3. S-400 füzeleri

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