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“Düşler Akademisi” engelli gençlere umut oldu

Türkiye Vodafone Vakfı’nın engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak üzere hayata geçirdiği “Düşler Akademisi”, 10 yılı geride bıraktı.

04 Eylül 2018 Salı 12:04
“Düşler Akademisi” engelli gençlere umut oldu

Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Düşler Akademisi”, 2008 yılından bu yana yaklaşık 20 bin gönüllü ile 6 bin gencin engellerini aşmasına destek oldu. Türkiye Vodafone Vakfı tarafından “Düşler Akademisi” projesine aktarılan hibe tutarı ise 5,5 milyon TL’ye yaklaştı.

DALIŞ YAPIP ATA BİNDİLER

10. yılı vesilesiyle Düşler Akademisi Kaş’ta gönüllüler ve engelli bireyler için özel bir program düzenlendi. Gönüllülerin gözetiminde gün boyu dalış yapan, at binen ve ritim atölyesine katılan engelli ve sosyal dezavantajlı gençler, Düşler Akademisi müzik grubu Social Inclusion Band’den, söz ve müziği Ogün Sanlısoy’a ait olan “Düşlesen Yeter” adlı şarkıyı da dinledi.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, “Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yürüttüğümüz projelerin tek seferlik değil, sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:04
  1. Türkiye Vodafone Vakfı
  2. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi
  3. Colman Deegan
  4. Düşler Akademisi

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