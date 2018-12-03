Düşler Akademisi 6 bin öğrenciye ulaştı

Türkiye Vodafone Vakfı, Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda yaklaşık 20 bin gönüllünün desteğiyle 6 bin öğrenciye ulaşıldı. Vakfın proje kapsamında hayata geçirdiği işaret dili uygulaması “İŞARET” 3 milyon işitme engellinin ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Türkiye Vodafone Vakfı’nın Düşler Akademisi projesine bugüne kadar aktardığı toplam hibe tutarı ise 5,5 milyon lirayı buldu.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Yürüttüğümüz projelerin tek seferlik değil, sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Oluşturulan etkinin sürdürülebilir olması ve insanların hayatında kalıcı değişim yaratması açısından uzun soluklu iş birlikleri önem taşıyor” açıklamasında bulundu.