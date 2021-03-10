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Dünya Düşen uçağın pilotu 36 gün sonra canlı bulundu!
Dünya

Düşen uçağın pilotu 36 gün sonra canlı bulundu!

Brezilya'da Ocak ayında düşen Cessna 210 tipi tek motorlu uçağın pilotu Antonio Sena 36 gün sonra canlı olarak bulundu. Pilotun ormanda kaldığı süre boyunca kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:39:00 - 2021-03-10 13:50:43
Düşen uçağın pilotu 36 gün sonra canlı bulundu!

Brezilya'da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yaptı Sena'nın acil niş sonrası uçaktan atladı. Yere çakılan uçağın ise alevler için yandığı ifade edildi.

Umutlar kesilmişti

Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena'yı aramaya başladı. Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi. Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

Ormanda 36 gün yaşadı

Ormanda bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslendiğini ifade eden Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını belirtti. Yerel medyaya açıklama yapan Sena, "Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi" dedi.

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