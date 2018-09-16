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Düşen plaka sonları oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

16 Eylül 2018 Pazar 14:22
Düşen plaka sonları oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa’dan Kayseri’ye gelin almaya giden Eşref Çarbuğa yönetimindeki 16SMR 47 plakalı otomobilin Mucur ilçesinde plakası düşünce sürücü durdu. İddiaya göre bu sırada arkadan gelen iki otomobil duramayarak otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Ferhat Çarbuğa, Medine Çarbuğa ve Eşref Çarbuğa, kaldırıldıkları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 14:22
  1. Kırşehir
  2. Kayseri
  3. Bursa
  4. araç plakası
  5. trafik kazası

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