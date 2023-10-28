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Dünya Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu
Dünya

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Yeniakit Publisher
2023-10-28 13:53:00 -
Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

İsrail, Filistin'deki şiddetini gün geçtikçe artırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanından tepki sesleri yükseliyor. Bu isimlerden biri olan ünlü menajer Maka Dakhil, Filistin'i destekleyen paylaşımı sonrası işinden kovuldu.

İsrail'in 21 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde soykırıma varan insanlık dışı bir savaş politikası uygulanıyor.

Binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği çatışmalar hız kesmeden devam ederken can kaybı her geçen dakika artıyor. Çocuk, yaşlı ve kadın demeden sivilleri hedef alan İsrail güçlerine dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sanat, iş, spor ve medya dünyasından önemli kişilerin de sesini yükselttiği katliama destek veren bazı kişiler ise susturulmaya çalışılıyor.

Bu isimlerden biri olan Libya asıllı ünlü menajer Maka Dakhil'in bir paylaşımı nedeniyle işine son verildi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Tom Cruise, Natalie Portman, Reese Witherspoon ve Anne Hathaway gibi isimlerin menajerliğini yapan Dakhil, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze katliamlarını eleştirdiği için hedef haline geldi.
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ABD'nin en büyük yetenek ve spor ajanslarından biri olan Creative Artists Agency (CAA), Dakhil'in desteği karşısında işine son verdi.

"Soykırıma tanık olmaktan daha yürek parçalayıcı ne olabilir? Soykırımın inkarına tanık olmak." diyen ünlü isim daha sonra yaptığı açıklamada "İnsanlığın ve barışın yanında olduğum için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

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Yorumlar

İsmail

Yahu kardeşim madem seni barbarlar kovdu ölüm tehtidiylen tehdit ediyorlar güvenli liman türkiyeye gel Avrupa’nın sürpüntü Avrupa’da yerbulamayanlar türkiyeye gelerek el bebek gül bebek sırtını sıvazlıyorlar elbete sende bu güvenli limanda tutuna bilirsin.
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