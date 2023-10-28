Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

İsrail'in 21 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde soykırıma varan insanlık dışı bir savaş politikası uygulanıyor.

Binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği çatışmalar hız kesmeden devam ederken can kaybı her geçen dakika artıyor. Çocuk, yaşlı ve kadın demeden sivilleri hedef alan İsrail güçlerine dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sanat, iş, spor ve medya dünyasından önemli kişilerin de sesini yükselttiği katliama destek veren bazı kişiler ise susturulmaya çalışılıyor.

Bu isimlerden biri olan Libya asıllı ünlü menajer Maka Dakhil'in bir paylaşımı nedeniyle işine son verildi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Tom Cruise, Natalie Portman, Reese Witherspoon ve Anne Hathaway gibi isimlerin menajerliğini yapan Dakhil, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze katliamlarını eleştirdiği için hedef haline geldi.

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ABD'nin en büyük yetenek ve spor ajanslarından biri olan Creative Artists Agency (CAA), Dakhil'in desteği karşısında işine son verdi.

"Soykırıma tanık olmaktan daha yürek parçalayıcı ne olabilir? Soykırımın inkarına tanık olmak." diyen ünlü isim daha sonra yaptığı açıklamada "İnsanlığın ve barışın yanında olduğum için kendimle gurur duyuyorum" dedi.