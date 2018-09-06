Düşen Helikopterin pilotu o anları anlattı!
İstanbul'un Bostancı'da bir helikopter denize düştü. Düşen helikopterin pilotu hastaneye kaldırılırken yaptığı açıklamada, "Uçağı düşürmemek için denize indirmek için epey çaba sarf ettim ama başaramadım." dedi.06 Eylül 2018 Perşembe 17:44
İstanbul'un Bostancı'da bir helikopter denize düştü. Düşen helikopterin pilotu hastaneye kaldırılırken yaptığı açıklamada, "Uçağı düşürmemek için denize indirmek için epey çaba sarf ettim ama başaramadım." dedi.
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