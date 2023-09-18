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Gündem Düşen helikopterden acı haber
Gündem

Düşen helikopterden acı haber

Yeniakit Publisher
2023-09-18 13:36:00 -
Düşen helikopterden acı haber

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı'na düşen helikopter içindeki kayıp 3 mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Önceki gün Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale sırasında, bir helikopter Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada düşmüş, 4 kişilik mürettabattan sadece Kırgız uyruklu 1 kişi sağ olarak kurtarılabilmişti. Mehmet Akif Tutuk ile diğer 2 Kırgız uyruklu mürettabatın kurtarılması çalışmalarının üzerinden 36 saat geçti. Emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda kapsamında bugün saat 11.00 sıralarında mürettabattan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan kişinin Kırgız mürettabattan olduğu öğrenildi.

Kayıp diğer Türk ve Kırgız uyruklu 2 mürettabatın bulunması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

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