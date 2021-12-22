Düşen döviz kuru konut fiyatlarına nasıl yansıyacak? Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? İslam Memiş yorumladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası yeni ekonomik tedbirleri duyurdu. Erdoğan dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşabilmesini sağlayacak yeni aracın devreye alınacağını açıklaması ile birlikte döviz kurunda ibre tersine döndü ve dolar TL 12 seviyesine düştü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş düşen döviz kurunu yorumladı. Memiş, yapılan hamlenin doğru olduğunu ifade ederek, “Devlet kudretini gösterdi ve gerekeni yaptı. TL’deki itibarı geri aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam yapmış olduğu ekonomi paketi ve uygulamalarında özellikle TL’ye olan güveni tekrar kazanması için çok güzel bir uygulamaya gidildi” ifadelerini kullandı.

TL’ye güven geri geldi

Yapılan hamle ile birlikte vatandaşın TL’ye güveninin arttığını belirten Memiş, “Döviz kurunda köpük bir fiyatlanma vardı. Bu balon patladı ve ciddi bir düşüş yaşandı. Döviz kurunda yaşanan yüzde 40’lık değer kaybı ile 12 seviyelerine geldik. 20,63 seviyesine kadar yükselen Euro TL de ise 14 seviyelerine düştü. Altının gramı 1060 TL’den 635 seviyesine kadar düştüğünü gördük” dedi.

“10 TL seviyesindeki rakamlar sürpriz değil”

Yaşanan düşüşün devam etmesini beklediğini ifade eden Memiş, “Finansal piyasalarda ekonomilerde ve ülkedeki gelişmelerde sürekli bir değişiklik yaşandığı için öngörüde bulunmak zor. 2022’deki ilk çeyrekteki tahmin edemediğimiz ve öngöremediğimiz için döviz kuru yükselmez veya düşmez demek çok hata olur. Türkiye piyasalarında döviz kurlarında bir balon vardı ve gereğinden fazla bir getiri vardı. Bu köpük alınmış oldu. 10 ve 9,60 seviyesi normal bir seviye. Şuan normalin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolar kurundaki ve piyasalardaki normalleşme devam ettikçe yabancı para birimlerindeki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir. Bu sürecin devam etmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış olduğu bu programın kamuoyuna iyice anlatılması gerekiyor. Ayrıca kurum ve kuruluşların bir reklam çekimi yaparak kamu spotu ile bunu vatandaşlara sık sık anlatması gerekiyor. Eğer TL’deki güven tekrar gelirse 10 TL seviyesindeki rakamlar bana sürpriz gelmez. Döviz bir yatırım aracı değildir. Döviz borcu olan vatandaşlarımız varsa 12,50 seviyesini kademeli alım ve sat olarak değerlendirebilir. ABD merkez bankası FED 2022 yılında 3 kez faiz arttıracak. Bu da uluslararası piyasada da özellikle dolar kurunun ve doların değer artışını devam ettireceği bir süreci gösteriyor. Bu dışsal bir etken içsel bir şey değildir. Döviz borcu olanlar kademli olarak alabilir” dedi.

“2022 yılı sterlinin olacak”

Vatandaşın kağıt paraya yatırım yapması takdirde ise Memiş, “2022 yılının geleceği İngiliz sterlini. Bunun vatandaş ile tanışması gerekiyor. Eğer illa bir kağıt paraya yatırım yapacaksanız bunun adı bence sterlin olmalı” şeklinde konuştu.

Dövizdeki düşüş fiyatlara yansır mı?

Dövizdeki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımayacağına ilişkin Memiş, “Bunu farklı ayaklarda değerlendirmek gerekiyor. Birincisi devlet ayağıdır. Eğer kurum ve kuruluşlar gerçekten sahaya inerse ve bu süreçte fırsatçılık yapanları fahiş fiyat arttıranları stokçuları ciddi anlamda cezalandırırsa fiyatlar normalleştirilebilir. İkincisi olarak ise vatandaşımızın kendisinin bireysel olarak yapması gereken iş var. Bir marka üzerinden giderseniz hata yaparsınız. Fiyat artışını agresif bir şekilde fırsata çeviren firmanın ürünlerini almayın ve alternatife yönelin” ifadelerini kullandı. Çip krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Otomotiv sektörünün bu sorunu çözüneceğini düşünüyorum. Bu sorun çözüldükten sonra içeride önüne gelenin otomotiv alıp sattığı bir süreç var. Buna karşı tedbirlerin geleceğini düşünüyorum. Araba fiyatları normal seviyeye gelir. Çünkü araba fiyatları da balon şekilde yükseldi” şeklinde konuştu.

“Konut fiyatı artacak”

Son olarak konut fiyatlarında düşüş olmayacağını belirten Memiş, “Benim böyle bir beklentim yok. Eğer vatandaşlarımız nakitleri varsa bence konut almalı. Çünkü dünyada artan bir enflasyon var ve bu Türkiye içinde geçerli. Kira gelirli önemli olacak” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.