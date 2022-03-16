Duşakabin temizliğinin en kolay ve en doğal yöntemleri! Duşakabin camı nasıl temizlenir?

Banyo, genellikle nemli ve ıslak olduğundan evin en sık temizliğe ihtiyaç duyan alanıdır. Eğer bu alan düzenli olarak temizlenmezse ıslaklık ve nemlilik sebebiyle mikrop ve bazı zararlı mikroorganizmaların ideal yaşam yerlerine dönüşebilir.

Banyo dolabı, duşakabin temizliği nasıl yapılır?

Kusursuz bir banyo temizliği için bazı temizlik malzemelerine ihtiyacınız olacak. İşte hızlı bir temizlik için mutlaka edinmeniz gereken banyo temizliği malzemeleri:

Çamaşır suyu

Krem temizleyici

Kir ve kireç sökücü

Yüzey temizleyici

Pratik banyo temizliği

Fayansları Temizleyin: Bu aşamada zemindeki fayansları değil, duvardakileri temizlemelisiniz. Zeminin temizliği en sona bırakılmalıdır. Fayanslara kir ve kireç sökücü sıkıp uygun bir bezle temizleyin. Ardından kurulama gerektirmeyen bir bez yardımıyla duvarları durulayın.

Duşakabini ve Klozeti Temizleyin: Duşakabini ve klozeti temizlemeye geçmeden önce, her iki bölüme de deterjan sıkıp kirlerin yumuşaması için bir süre bekleyin. Bunun için marketlerde bu alanlar için özel olarak satılan deterjanları tercih edebilirsiniz. Dilerseniz krem temizleyici veya çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Kirler deterjan ile yumuşadıktan sonra her iki bölümü de iyice ovun. Sonrasında durulama ve kurulama aşamasına geçebilirsiniz.

Lavabo, musluk ve aynayı temizleyin: Lavaboyu temizlerken musluğu ve aynayı temizlemeyi unutmayın. Bu alanları temizlerken krem temizleyici veya Arap sabunu kullanabilirsiniz.

Zeminin Temizlenmesi: Son olarak zemini uygun bir bez ile silerek veya yıkayarak banyo temizliğini sonlandırabilirsiniz.

Banyo dolaplarınızın bu gibi bölgelerini nemli bir bezle temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Daha hassas temizlik tercih edenler, ahşa temizleyiciler kullanarak, hem banyo dolaplarının temizliğine özen göstermiş hemde bakımını gerçekleştirmiş olurlar.

Duşakabin camı en iyi nasıl temizlenir?

Bir fısfısın içine 4 tatlı kaşığı limon tuzu koyun ve ardından yaklaşık bir su bardağı su ekleyin. Limon tuzu eriyene kadar da fısfısı çalkalayın. Limon tuzu ve su karışımını sıktıktan sonra temiz bir bez ya da sünger yardımıyla cama iyice yayın. Ardından camları su ile durulayın ve kuru bir bezle silin.

Duşakabin kireç ve su lekesi nasıl çıkar?

Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin. Asidik yapıları sayesinde, çok fazla ovalamanıza bile gerek kalmayacak. Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

Duşa kabin camı temizlemenin püf noktaları

Duşa kabinde meydana gelen kirleri temizlemenin püf noktaları bulunur. Bu sayede duşa kabin camlarınız ilk gün ki gibi parlak olacaktır ve göze çok hoş gelecektir. İşte duşa kabin camı temizlemenin püf noktaları aşağıdaki gibidir

Cam temizleyicisi

Cam temizleyicisi duşa kabinde bulunan kirlerin ve su lekelerinin geçmesini sağlayacaktır.

Çamaşır deterjanı

Çamaşır deterjanı cam temizlemek için çok etkilidir. Bunun için sıcak suyun içerisine çamaşır deterjanı ekleyin ve erimesini sağlayın. Daha sonra duşa kabin camını silin ve 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra su ile durulayın.

Karbonat

Sıcak suyun içerisine karbonat ekleyin ve erimesini sağlayın. Daha sonra ise bir sünger yardımı ile duşa kabin camlarını silip durulayın. Bu yöntemde durulamaya da gerek yoktur. Fakat nemli kalmasını engellemeniz gerekmektedir.

Soda

Soda duşa kabin temizliğinde kullanılmaktadır. Soda ile duşa kabin camları silindiğinde camlar pırıl pırıl olacaktır.

Sirke

Sirke en doğal ve muhteşem bir temizleyicidir. Camlarda bulunan kirleri ve aynı zamanda su lekelerini yok eder. Bu sebeple sirke ile camlar sıklıkla silinmelidir.

Cif

Duşa kabin temizliğinde cif çok kullanılan deterjanlar arasındadır. Bir poşete cif dökün ve duşa kabin camlarınızı iyice ovun. Daha sonra durulayın ve bez ile kurulayarak kuru kalmasını sağlayabilirsiniz.

Duşa kabin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

Duşa kabin temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz işte duşa kabin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir

Çok fazla kimyasal içerikli ürünler kullanmamak ve tercih etmemek gerekmektedir. Bunun sebebi kimyasal ürünün fazla kullanılmasından dolayı fayanslarda ve camda deformeler oluşabileceğinden kaynaklanmaktadır.

Duşa kabin camları kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır. Çünkü ıslak bırakıldığında lekelenme daha çok olacaktır ve camlar kötü görünecektir. Aynı zamanda bu lekeler çok zor temizlenmektedir.

Duşa kabin camları çek pas yardımı ile temizlenebilir.

Banyo temizliği sıklıkla yapılmalıdır. Eğer sık yapılmaz ise kirler ve su lekeleri giderek büyüyecek ve temizlenmesi güç olacaktır. Bu sebeple her ıslandığında duşa kabin ve camları temizlenmelidir.

Banyoyu en iyi ne temizler?

Bunun için alanlara öncelikle bir su bardağının içerisine bir paket karbonat karıştırıp zemine dökün. Ardından sirkeli su ile zemini kirlerden arındırın. Son olarak alanı duru su ile durulayın. Klozet temizliği doğal yöntemi, çamaşır suyunun yerine oksijenli su kullanmaktır.

Banyo dolaplarını düzenlerken dikkat etmeniz gerekenler

1 - Banyoda kullanılan benzer malzemelerin bir arada durması banyonuza güzel bir görünüm kazandıracaktır. Şampuanlar, sabunlar, kremler bir yere, diş macunu ve diş fırçaları bir yere, deterjan ve diğer temizlik malzemeleri de birlikte bir yere koyulabilir.

2 - Sürekli kullanılan malzemeler banyo dolaplarında ön bölgelere yerleştirilmelidir.

3 - Banyoda kullanılan malzemeleri sepet ya da kutularda muhafaza etmek hem yer tasarrufu sağlar hemde dağınıklığı önler.

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Beyaz sirke, karbonat ve diğer yöntemlerle leke çıkarma

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