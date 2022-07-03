Duşakabin cam temizliği nasıl yapılır? Ev temizliğinde püf noktaları

Doğal Malzemeler İle Temizleme

Sirke ve Karbonat;

Gerekli Malzemeler

Sirke

Karbonat

Sünger

Su

Duşkabin camlarının temizliği için kullanılacak sağlıklı ve doğal çözümlerin içinde sirke ve karbonat yer alır. Bu karışımın hazırlanması için bir kabın içerisine saf sirke ile karbonat koyulur ve macun kıvamına getirilir. Sünger aracılığı ile bu acundan alınır ve duşakabin camlarına sürülür. Yüzeye yayılmış olan tabaka yaklaşık olarak cam duşakabin temizliği için 20 dakika boyunca bekletilir. Sonrasında sünger yardımı ile ovulur ve ardından su yardımı ile tamamen temizlenir.

Yağmur Spreyi

Bu ürün genelde araba camları içinde kullanılır. Araba için malzeme satan yerlerde bu ürünü bulmak oldukça kolaydır. Yağmur spreyi duşakabin cam kısmına uygulanmadan önce mutlaka kuru olduğuna dikkat etmeniz gerekmektedir. Ardından mikrofiber bez yardımı ile mutlaka camlar kurulanır. Ayrıca her banyo yapılmasından sonra duşakabin camı temizliği için kurulama yapılması gerekmektedir.

Sirke

Doğal malzemeler ile yapılacak olan uygulamalar içinde tek sirke kullanımı da yer alır. Su ve sirkenin karışımı ile yapılacak olan uygulama oldukça faydalıdır. Sprey bir şişenin içine bu karışım koyulur ve leke olan tüm alanlara sıkılır. Bu şekilde 30 dakika boyunca bekletilir. Ardından su yardımı ile durulanır ve tüm lekeler çıkar. Özellikle kireç lekesi mevcutsa sünger ile ovulur ve ardından su ile durulanır. Cam duşakabin temizliği kapsamında durulama sonrasında mutlaka kurulama işlemleri de yapılmalıdır.

Kendi Spreyinizi Yapın

Deterjan Kullanımı

Gerekli Malzemeler

Duşakabin camı nasıl temizlenir ve lekeler nasıl çıkar kapsamında evde yapılacak olan ürünler temizliğin daha kolay hale gelmesine olanak sağlar. Kimyasal dezenfektan kullanmaktansa evde sprey yaparak sağlık açısından yararlı temizlik ürünlerine sahip olabilirsiniz. Bu sprey için gerekli olan malzemeler;

1 bardak su

Bulaşık deterjanı

Yardım bardak su

20 damla parfüm ( parfüm isteğe bağlı olarak kullanılır ya da kullanılmaz )

Tüm malzemeler sprey bir şişenin içine dökülür. Ağzı kapatılan şişenin içindeki karışımın ta anlamı ile karışması adına çalkalanmalıdır. Karışım sprey şişe ilke duşakabin camlarındaki kireç lekesi ya da diğer lekelerin üzerine sıkılır. Bu şekilde yarım saat boyunca bekletilir ve ardından sünger yardımı ile silinir. Bu karışımın içine kesinlikle sirke koyulmaz. Sirke bu karışım ile birlikte taşlarda zarar yol açabilir.

Narenciye Kullanımı

Gerekli Malzemeler

Limon

Karbonat

1 limonu yarıdan ikiye bölün ve yarım limonun içine karbonat katın. Bu limon ile duşakabin camındaki kireç lekeleri için ve diğer lekeler için kullanın. Ayrıca camlardaki lekeleri temizlemek için limon yağı kullanımı da yapılabilir. Bu sayede camlardan suyun akışı ve kirlerin akışı da kolaylaşacaktır. Bu ürünlerin kullanılmasından sonra mutlaka su ile durulama yapılması gerekir. Durulamadan sonra da temiz bir havlu ile kurulama işlemleri de yapılmalıdır.

Dezenfektan Kullanımı

Gerekli Malzemeler

Dezenfektan madde

Diş fırçası

Sünger

Normal temizlik fırçası

Duşakabin camı nasıl temizlenir kapsamında etkili olan ürünler içinde kireç sökücüler, banyo ürünler, bunlar için üretiliş olan sıvılar ve kremler de kullanılabilir. Seçilen dezenfektan madde fırça ya da sünger üzerine dökülür. Özellikle bağlantı noktalarında meydana gelen küflenmelere ulaşmak adına mutlaka sünger kullanımı yapılmalıdır. Dar noktalarda sorun mevcutsa eski diş fırçası kullanımı yaparak sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. dezenfektan kullanımında mutlaka eldiven ve koruyucu diğer ekipmanların kullanılması gerekir.