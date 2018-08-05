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Duş sonrası kaşıntı nedenleri nelerdir?

Banyo sonrasında vücudumuzda oluşan kaşıntının sebepleri nelerdir? İşte banyo sonrası kaşıntının nedenleri…

05 Ağustos 2018 Pazar 17:28
Duş sonrası kaşıntı nedenleri nelerdir?

BANYO SONRASI KAŞINTI SEBEPLERİ

Çok sıcak su ile duş almak cildin kurumasına yol açtığından verdiğinden kaşıntılar cereyan edebilmektedir.

Kullanılan su fazla kireçliyse cilt üzerinde reaksiyon meydana gelmesine sebebiyet verebilir.

Duş esnasında kullanılan sabun, şampuan, duş jeli ve saç kremi gibi kimyasal içerikli ürünlerin kullanım doğrultusunda vücut alerjik reaksiyon göstererek kaşıntı oluşumuna neden olabilir.

Giydiğimiz kıyafetlerin üretildiği kumaşların yün ve naylon içerikli olması da vücutta değişik reaksiyonlara neden olarak kaşınmalara yol açabilir.

Herhangi bir mevcut rahatsızlığımız için düzenli olarak kullandığımız ilaç ya da benzeri ürünlerde kaşınma şikayetini ortaya çıkarabilir.

Vücudumuzda mantar problemi mevcutsa duş sonrasında bu enfeksiyon kaşıntılara yol açabilmektedir.

Aşırı titizlikten dolayı şiddetli ve normalden daha uzun süre liflenmek kaşıntıların ortaya çıkmasında rol oynar.

Alerjinizin olduğu gıdaların tüketilmesi doğrultusunda meydana gelebilir.

Mantar gibi egzama, kızamık ve su çiçeği gibi rahatsızlıklarda neden olabilir.

Böbreklerin az su içilmesi ile susuz kalmasından kaynaklı cilt kuruluğundan olabilir.

Kıl dönmesi gibi rahatsızlıklarda da kuyruk sokumu bölgesinde duş sonrasında kaşınmalar oluşabilir.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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