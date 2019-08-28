Duş sonrası kaşıntı neden oluşur? Duş sonrası kaşıntı nasıl geçer? Duştan sonra kaşıntı varsa bunlara dikkat edin! Güzel bir banyo alıp günün yorgunluğunu atmak yahut da kısa bir duşla güne zinde başlamak isteyenlerin muzdarip olduğu duş sonrası kaşıntının nedenlerini bu yazımızda irdeleyeceğiz ve söz konusu kaşıntıya uğramamak için neler yapmamız gerektiğini okuyucularımızla paylaşacağız.

BANYODAN SONRA KAŞINTI NEDEN OLUŞUR? AŞIRI SUCAK SU Banyoda sonra meydana gelen kaşıntılarının en önemli nedenlerinden birisi aşırı sıcak su kullanımıdır. Aşırı sıcak su kullanımı cildi kurutacağı için kaşıntıyı tetikler. ALERJİK TEPKİME Banyo yaptığınız andan kurulanıp elbiselerinizi giyindiğiniz süreci iyice gözden geçirin. Şampuan, sabun, duş jeline, banyonun temizliği için kullandığınız kimyasallara, vücudunuz için kullandığınız masaj kremlerine, tıraş köpüklerine, banyo sonrası kullandığınız kozmetik ürünlere dikkat edin. KİREÇLİ SU Banyo yaparken kullandığınız su aşırı kireçli ve iyi durulanmamışsanız vücudunuzda kalan kireç de kaşınmaya neden olur. BANYODAN SONRA KAŞINTIYI ENGELLEMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR? Banyo yaparken ılık su kullanmaya özen gösterin. Köpüren banyo malzemelerini kullanmayın. Alerjik tepkime verdiğinden şüphelendiğiniz kozmetik ürünlerden uzak durun. İyi durulanın. Sentetik olmayan havlular kullanın. Su arıtma sistemleri kurdurarak kireçli sudan kurtulabilirsiniz.

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