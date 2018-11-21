THY- Banjul
0553 313 94 23

Duş perdesini temizlemek için pratik bilgi

Duş perdesini basit yöntemle temizlemenin yolu nasıl?

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:46
Duş perdesini temizlemek için pratik bilgi

DUŞ PERDESİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Duş perdenizi ne sıklıkla temizliyorsunuz? Banyonuzu sürekli temizlersiniz ancak duş perdenizi temizlemek pek aklınıza gelmez. Sürekli ıslanan duş perdesi, zamanla kir ve küf içinde kalır. Duş perdenizin sürekli temiz olmasını çok çaba harcamadan sağlayabilirsiniz.

Duş perdesini temizlemenin en kolay yolu çamaşır makinesinde yıkamaktır. Ancak etkili bir temizlik yapmak için küçük bir tüyoya ihtiyacınız var.

Duş perdesini çamaşır makinesine atın ve makineye ayrıca 2-3 banyo havlusu koyun.

Havlular duş perdesindeki kir ve küf lekelerinin kolayca temizlenmelerini sağlayacaklardır.

Duş perdesini deterjanla normal döngüde yıkamanız yeterli olacaktır.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:46
  1. duş perdesi
  2. duş perdesi temizliği
  3. püf noktaları
  4. temizlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asırlık kaya oyma ev geleneğinden vazgeçmiyorlar
    1. Asırlık kaya oyma ev geleneğinden..
    2. "Şehir hastaneleri üniversitelere..
    3. Yeşilırmak'ta 61 kilogramlık yayın..
    4. Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı..
    5. Marmaris'te çıkan iki hortum ilçeyi..
    6. Altının kilogramı 210 bin 700 liraya..
    7. Çocuğunuz 'proje çocuk' mu?
    8. Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı..
    9. Esneklik metodu sınav kaygısını..
    10. Bursaspor'da Furkan Soyalp ameliyat..
    11. Duş perdesini temizlemek için pratik..
    12. BAE'den casuslukla suçladığı İngiliz..
    13. Çocuklarda kansızlık nelere yol açar?
    14. Kırklareli'deki FETÖ/PDY davaları
    15. 2019'un resmi tatil takvimi belli..
    16. Fuat Oktay Sudan'da Cumhurbaşkanı ile..
    17. Bipolar bozukluğun tedavisi var mı?
    18. Köy çocukları gezici kütüphane ile..
    19. 4. Kolordu davasında sanıklara ceza..
    20. Flaş iddia! İttifak yapılacak iller..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!