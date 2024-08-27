Duş alırken kuru cildi anında nemlendiren tüyo! Duş süresi 10 dakika olmalıymış: Doktorlar yolunu buldu

Belirli bir ürün kuru cildinize neden oluyorsa, ürünü kullanmayı bıraktığınızda semptomlar genellikle ortadan kalkar. Ancak, tahriş devam ederse ve kuru lekeler vücudunuzun diğer bölgelerine yayılırsa bir dermatoloğa görünün.

Bir dermatolog, cildinizin kuruluğu için bir tedavi planı yapmanıza yardımcı olabilir. Bu genellikle rahatsızlığı gidermeyi, kaybedilen nemi geri kazandırmayı ve cildinizin iyileşmesi için onu korumayı içerir.

Cildinizin nemini geri kazandıran ve koruyan düzenli bir cilt bakımı rutiniyle semptomları en aza indirebilir veya hatta ortadan kaldırabilirsiniz.



Ancak, egzama, sedef hastalığı veya hormonal dengesizlik gibi altta yatan bir sağlık durumu kuru cildinize neden oluyorsa, durumunuzu yönetmek için bir sağlık uzmanıyla çalışmanız gerekebilir.

Bazı ilaçları almak yüzünüzde kuru cilt riskini de artırabilir. Akne tedavileri ve retinoidler gibi bazı reçeteli ve reçetesiz topikal ilaçlar cilt bariyerinizi bozarak tahrişe ve kuruluğa neden olabilir.

Cildinizi duş aldığınızda hemen bir nem hapseden merhem veya kremle nemlendirin. Nemlendirici ürünlerdeki yaygın içerikler arasında gliserin, hyaluronik asit ve seramidler bulunur.

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Cildinizin nemini korumak için günlük stratejiler şunlardır: Duş veya banyo sürelerini 10 dakikanın altında tutun.

Kokusuz ve boyasız sabunlara, çamaşır deterjanlarına ve cilt bakım ürünlerine geçin.Aşırı sıcaktan ve kuru havadan kaçının.Nemlendirici güneş kremi kullanın.