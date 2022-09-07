Dürüst Sezer'den bankamatik memuruna "geçmiş olsun" telefonu

TOGO kulelerinin sahibi Sinan Aygün'ün, Tezcan Karakuş Candan hakkında bankamatik memuru olduğu şikayetinde bulunmasından sonra, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma tamamlamıştı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan rapora göre, 6 Mayıs 2014-04 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ortaya çıkan Tezcan Karakuş Candan'ın, göreve başladığı CHP'li Çankaya Belediyesi'nde 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiği ispat edilmişti. İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından da Tezcan Karakuş Candan'ın bankamatik memuru olduğu anlaşılmış ve memurluktan atılmıştı.

Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala üzerinden, “Türk hukuku için gözyaşı dökmek istiyorum” ifadelerini kullanan Ahmet Necdet Sezer bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan'ı arıyarak geçmiş olsun dileklerini iletti.