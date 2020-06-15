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Duruşmalar ne zaman başlıyor? Davalar mahkemeler başladı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle duruşmalara ara verilmişti. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte davaların ne zaman başlayacağı da merak ediliyordu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den davaların başlama tarihine ilişkin son dakika açıklama geldi. Peki duruşmalar ne zaman başlıyor? Davalar mahkemeler başladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:17:00 - 2020-06-15 10:18:53
Duruşmalar ne zaman başlıyor? Davalar mahkemeler başladı mı?

Mahkemeler ve davaların koronavirüs salgını sürecinde bir süredir görülmüyor oluşu Adileyede konuya dair işlemleri olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alırken, son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

 

 

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