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Duruş bozukluğu için egzersiz tavsiyeleri

Dik durmak duruş bozukluğunu önler. Duruş bozukluğu yaşamamak için önceden bir takım egzersizlerle tedbir almak gerekebilir. Günlük rutin ve stresiniz kaslarınıza bir yük koyabilir ve duruşunuzu etkileyebilir. Bu nedenle, duruşunuzu düzeltmek için bazı esnemeler yapabilirsiniz. İşte duruşunuzu düzeltecek 4 esneme egzersizi...

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:17
Duruş bozukluğu için egzersiz tavsiyeleri

Dik durmak duruş bozukluğunu önler. Duruş bozukluğu yaşamamak için önceden bir takım egzersizlerle tedbir almak gerekebilir. Günlük rutin ve stresiniz kaslarınıza bir yük koyabilir ve duruşunuzu etkileyebilir. Bu nedenle, duruşunuzu düzeltmek için bazı esnemeler yapabilirsiniz. İşte duruşunuzu düzeltecek 4 esneme egzersizi...

Çeneyi geride tutarak boynu kaldırma

Ayaklarınız kalça genişliğinde açık olacak şekilde paralel, ayakta durun ve elleriniz yardımı ile çenenizi geri itin. Üçe kadar sayın, sonra rahatlayın. Boynunuza zarar vermemek veya boyun ağrınızı daha da kötü hale getirmemek için bu egzersizi çok dikkatli bir şekilde yapmanız gerekir.

Kolları, sırtın arkasında esnetme

Kollarını arkanızda bir araya getirin ve parmaklarınızı birbirine kilitleyin.Sonra, göğsünüzün ayrılarak esnediğini hissedene kadar yavaşça kollarınızı kaldırın. Bu pozisyonda kaslarınız üzerine aşırı kuvvet uygulamamayı unutmayın. Eğer ağrı hissedersiniz, yavaşça kendinizi rahatlatın.

Kolları duvara karşı esnetme

Bir duvara yakın durun ve kollarınızdan birini yatay olarak esnetin. Avuç içiniz duvara karşı olmalıdır. Daha sonra, vücudunuzu esnettiğiniz kolun tersine doğru döndürerek biraz baskı ekleyin. Pozisyonu on saniye tutun ve sonra diğer kolunuzla aynısını tekrarlayın.

Kalça kaslarını gevşetme

İlk olarak, yerde oturun ve ayaklarınızı kelebek konumunda yerleştirin.Ayak tabanlarınızı bir araya getirin ve ağrıya neden olmayacak şekilde vücudunuza olabildiğince yakın tutun. Sonra, dirsekleriniz yardımıyla, yavaşça dizlerinizi aşağı bastırın. Bu pozisyonu 20 saniye tutun.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:17
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