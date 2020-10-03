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Dünya "Durumu iyi" denilmişti! Donald Trump'ın danışmanından ABD'yi karıştıran iddia
Dünya

"Durumu iyi" denilmişti! Donald Trump'ın danışmanından ABD'yi karıştıran iddia

Koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve tedavisine başlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin "Durumu iyi" açıklamasından sonra Trump'ın danışmanlarından biri aksini söyleyen iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:58:00 - 2020-10-03 14:01:27
"Durumu iyi" denilmişti! Donald Trump'ın danışmanından ABD'yi karıştıran iddia

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalar ülkeyi karıştırdı.

Trump'ın sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray doktoru tarafından yapılan "Remdesivir verildi. Herhangi bir solunum sıkıntısı yok. Durumu iyi." açıklamaları yapılırken, Trump'ın danışmanlarından biri ise ABD Başkanının nefes darlığı çektiğini ve halsiz olduğunu iddia etti.

İsminin gizli tutulmasını istediği belirtilen danışman, CNN'e yaptığı açıklamalarda, "Bu çok ciddi" diyerek, Trump'ın yorgun, halsiz ve nefes almakta biraz zorlandığını ileri sürdü.

"İşler çabuk değişebilir"

Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalar bununla da kalmıyor. Konuya yakın bir başka kaynak da Beyaz Saray yetkililerin, ABD Başkanı Trump'ın sağlığından endişe duyduğunu bildirdi.

Üst düzey bir hükûmet yetkilisi ise, Trump'ın durumunun şimdilik fena olmadığını ancak işlerin çabuk değişebileceğinden korktuklarını dile getirdi.

"Melania Trump'tan daha kötü"

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan bir başka kaynak ise, Trump'ın durumunun Melania Trump'tan daha kötü olduğunu ileri sürdü.

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Yorumlar

Abdulcabbar

Bu normal bir hastalanma olayı değil....
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