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Sağlık Durumları nasıl? Omicron tespit edilen hastalarla ilgili açıklama
Sağlık

Durumları nasıl? Omicron tespit edilen hastalarla ilgili açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehirde Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen 5 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 17:44:00 -
Durumları nasıl? Omicron tespit edilen hastalarla ilgili açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehirde Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen 5 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Vali Köşger, AA muhabirine, Türkiye'de tespit edilen 6 Omicron varyantından 5'nin İzmir'de olduğunu anımsattı.

Hastaların sağlık durumlarını iyi olduğunu belirten Köşger, "Yurt dışı bağlantılarının olmadığını tespit ettik. Hastaneye yatışları yapılmadı. Sağlık durumları yakından takip ediliyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Omicron varyantı taşıyan 6 hasta tespit ettiklerini, bunların 1'nin İstanbul, 5'inin İzmir'de olduğunu bildirmişti.

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