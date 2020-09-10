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Gündem ‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği
Gündem

‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği

Gazeteci Murat Alan'ın sunumu ve ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla AKİT TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' programında Alan ve Karahasanoğlu, Ahmet Hakan'ın imam hatipliler hakkında skandal iftiralarda bulunan Erol Mütercimler hakkında 2 gün sonra yazı yazmasına tepki gösterdi. Murat Alan bu yazının "3 gibi durum netleşir ona göre pozisyon alırız yazısı bu" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:52:00 -

Erol Mütercimler'in imam hatililerle ilgili söylediği katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği'Tacizci', 'Sapık' gibi iftiraları Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Mütercimler'in skandal sözleri sonrası 81 ilde STK'lar adliyelere koşarak suç duyurusunda bulundu. Mütercimler'in bu iftiraları ve sonrasında yaşanan gelişmeler Akit TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' programında konuşuldu. 

Gazeteci Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla yayınlanan programda Mütercimler'in iftiralarından 2 gün sonra Ahmet Hakan'ın kaleme aldığı "Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum?" yazısı ele alındı. Hakan'ın yazısının güzel olduğuna değinilen programda bir detaya dikkat çekildi.

"3 gibi durum netleşir ona göre pozisyon alırız yazısı bu"

Gazeteci Alan, Ahmet Hakan'ın 2 gün sonra yazılan yazısının zamanlamasına dikkat çekti. Olayın gerçekleşmesinin ardından Hakan'dan anında bir ses çıkmadığını belirten Alan, "3 gibi durum netleşir ona göre pozisyon alırız yazısı bu" dedi. Yazının zamanlamasına bir tepki de Karahasanoğlu'ndan geldi. Ahmet Hakan'ın hükümetten işareti alıp karşı atağa geçtiğini söyleyen Karahasanoğlu, "Ben beklerdim ki ilk gün tepkisini koysun da Erol Mütercimler'in özür dilemesinde Ahmet Hakan'ın da bir katkısı olsun. Ama durumu koklayıp he tamam durum Mütercimler'in aleyhine dönüşüyor. Dolayısıyla biz hemen safımızı belirleyelim Erol Mütercimler'in karşı cenahında şeklinde" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Ulvi

Hah şimdi sürçü Lisan yapanı hırpalamayı bıraktınız.Şimdi hırpalamayanlaramı sıra geldi?
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