Durum çok ciddi! AFAD kırmızı alarm verdi: böcek istilası yaşanabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Hamza Taşdelen, Meclis’te yaptığı sunumda, atmosfer ve yer üstündeki iklim dengesizliğinin yer kabuğunu da etkilediğine dair bulgulara ulaştıklarını açıkladı.

1100 istasyondan toplanan verileri paylaşan Taşdelen, “İklim değişikliği nedeniyle dünyanın dengesinin bozulduğu ve bunun yeraltını etkilediği yönünde iddialar var” dedi. TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda önemli değerlendirmeler yapan Taşdelen şunları söyledi,

"Böcek istilası olabilir"

“Biz doğal kaynaklı afetlere odaklanmış durumdayız. Bunların ilişkilerini çok yakinen biliyoruz. Yani iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmenin sonucunda meteorolojik afetlere maruz kalıyoruz. Hatta mesela böcek istilası gibi biyolojik afetlere maruz kalma ihtimalimizin ya da böyle bir ilişkinin de çıkma durumu söz konusu olabilir. Ama asıl ilginç olan şey: Jeofiziksel afetler ile iklim değişikliği arasında bir ilişki olabileceği yönünde birtakım bulgular var son yıllarda.

Son 40 yılda (dünya genelinde) raporlanan afetlere baktığımızda da şunu gördük: Önceki 20 yılda 4 bin 212 raporlanan afet var, bir sonraki 20 yılda 7 bin 348 tane. 7 bin 348 raporlanan afetten 3 bin 254’le taşkınlar en yüksek afeti oluşturuyor. 2 bin 43’le de fırtınalar.

2020 kriz yılıydı

2020 Türkiye için çok zorlu bir yıldı. 2 bin 343 afet olayı saptadık. Bir yıl için çok büyük rakamdı. Şu anda 2021 içerisinde 388 tane; tabii daha yılın bitmesine çok zaman var. Kriz yönetimi yılı olarak kayda geçmiş oldu 2020.”