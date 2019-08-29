Dursunbey’de 3 Eylül Dolu Dizgin Geçecek

Dursunbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri 3 Eylül Kurtuluş etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konsere ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dursunbey’in Düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında 3 Eylül Salı günü Balıkesir Büyükşehir ve Dursunbey Belediyesi tarafından ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.’Sensiz Ben Olamam’parçasıile hit olan Mehmet Erdem, ’Senmisin İlacım’ albümü ile sesini duyuran Aydilge Kurtuluş etkinliklerinde sahne alacak.İnteraktif show ile gecenin sunuculuğunu yapacak olan Doğukan Alsay’da etkinliklere renk katacak.

Konser için hummalı bir çalışma sürdüren Dursunbey Belediyesi, 3 Eylül etkinlikleri kapsamındabir çok sürpriz programa da imza atacak. Sabah saat 11.00’da Dursunbey atış poligonunda Avcılar ve Atıcılar Derneğinin organizasyonu Dursunbey Belediyesinin’de desteği ile atış müsabakaları gerçekleşecek. Saat 18.00’de Kent meydanında başlayacak olan Mehteran Konseri sonrasında Saz Mesire alanına kortej eşliğinde hareket edilecek. Saz mesire alanında saat 19.00’da başlayacak olan Atlı Okçuluk gösterilerinin ardından ise vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılacak. 21.00’da başyacak olan Mehmet Erdem ve Aydilge konseri ile devam edecek olan etkinlikler gece geç saatlere kadar devam edecek.