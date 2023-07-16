Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi sabırsızlığı yaşanıyor. Transfer çalışmalarına devam ettiklerini açıklayan Dursun Özbek, Arjantinli golcünün transferine yönelik önemli ipuçları verdi.

Dursun Özbek, öncelikle Federasyonla ilgili olarak, 'Komisyon kurmak bugüne kadar kimsenin, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş mi? 50 sene sonra eski defterleri karıştırıyorlar. Bu kararı veren eski federasyonlar değil mi? Onların kararına hiç mi saygı yok? Ben bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum.

Çok yanlış bir karar, şimdi yarın birisinin aklına bir şey gelecek, komisyon kurup inceleyelim diyecekler. Yahu sen Federasyonsun! Bunun hakkındaki kararlar zaten verilmiş, bunları nasıl hiçe sayıyorsun. Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray.

Söylenecek çok şey. Yeni sezon da başlıyor. Biz, kulüp olarak bir açıklama yayınladık. Bundan sonrasını Federasyon düşünsün. Geçmişte yapılan çalışmalara nasıl ihanet içindeler, bunları düşünsünler.' dedi.

ICARDI AÇIKLAMASI

Başkan Özbek, Mauro Icardi'yle ilgili olarak şunları ekledi: 'Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Malum, bazı hastalıklar ve rahatsızlıklar oldu ailevi durumlarla ilgileniyor. Ancak, Icardi konusunda çok istekliyiz ve hararetli bir şekilde çalışıyoruz. Okan Buruk ne dediyse, bu konuda ona katılıyorum.'

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