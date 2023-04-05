  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dursun Özbek Fenerbahçelileri kızdırdı! 5. Yıldız sözleri olay oldu
Spor

Dursun Özbek Fenerbahçelileri kızdırdı! 5. Yıldız sözleri olay oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-05 11:22:00 -
Dursun Özbek Fenerbahçelileri kızdırdı! 5. Yıldız sözleri olay oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası yakın dostlarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'de zirvede tek başına kaldı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 4-2'lik yenilgi sarı-kırmızılı camiada, "şampiyonluğa az kaldı" diye yorumlanmaya başladı.

Derbiyi kongre üyeleri ve Galatasaraylı iş adamlarıyla izleyen Başkan Dursun Özbek bombayı patlattı.

Oldukça keyifli görünen Özbek yakın dostlarına, "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" dedi. Her şey planladığımız gibi giderse, birkaç yıla Türkiye'de rakipsiz oluruz" diye de ekledi. 

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Düğmeye basıldı...
Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Düğmeye basıldı...

Spor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Düğmeye basıldı...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray şampiyon olursa, Devler Ligin'deki muhtemel rakipleri!
Galatasaray şampiyon olursa, Devler Ligin'deki muhtemel rakipleri!

Spor

Galatasaray şampiyon olursa, Devler Ligin'deki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria
Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria

Spor

Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23