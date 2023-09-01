  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dursun Özbek fena yakalandı
Spor

Dursun Özbek fena yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 01:22:00 -
Dursun Özbek fena yakalandı

Monaco'da çekilen Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray'ın rakiplerinin belli olmasının ardından Dursun Özbek'in verdiği tepki çok konuşuldu. Özbek'in kameralara yansıyan görüntüsünde şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların kura çekimini Monaco'da takip eden başkan Dursun Özbek, kura çekimi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

Şaşkınlığı kameralara takıldı

Dursun Özbek'in kameraya yansıyan görüntülerinde şaşkınlığını gizleyemediği görüldü. Özbek kura çekimi öncesinde, "Kim çıkarsa çıksın bizim için fark etmiyor. Galatasaray ait olduğu, yakıştığı yere geri döndü. Ben bütün takımların da burada olmasını isterdim. Rakip olarak PSG'yi istiyorum." demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23