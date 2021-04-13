Dursun Ali Erzincanlı'dan yalanlama geldi

Kamuoyunda "Peygamber şairi" olarak bilinen Dursun Ali Erzincanlı ile ilgili ortaya atılan söylenti yanlış çıktı.

Meryem Nur isimli bir sosyal medya kullanıcısı, kendi babasının vefat haberini, Dursun Ali Erzincanlı ve merhum Ömer Döngeloğlu ile birlikte paylaşınca, sosyal medya platformu Twitter'da "Dursun Ali Erzincanlı hayatını kaybetti" şeklinde yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılan söz konusu iddia ile ilgili gerçek, kısa sürede ortaya çıktı.

Erzincanlı'dan yalanlama geldi

Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dursun Ali Erzincanlı, "Doğru, Ramazan ayı Hakkın rahmetidir. Biz de inşallah o rahmete kavuştuk ama şimdilik hayattayım" ifadelerini kullandı.

İşte Erzincanlı'nın o paylaşımı: