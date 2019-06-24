Dursun Ali Erzincanlı: Galip olanlar...

Dursun Ali Erzincanlı, İstanbul'daki seçimin tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Üzülsem de İstanbullunun kararı bu" dedi.

Dursun Ali Erzincanlı, son seçim sonuçlarını paylaşarak, "%54-%45... Üzülsem de İstanbullunun kararı bu. Hayırlı olsun. Galip olanlar sevinecek ama mağlup olan bizler, üzülmek yerine, sonucun bu hâle gelmesindeki sebepleri düşünüp, araştırıp, düzeltmeliyiz" ifadelerini kullandı.