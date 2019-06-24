Dursun Ali Erzincanlı: Galip olanlar...
Dursun Ali Erzincanlı, sonuçlanan İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.24 Haziran 2019 Pazartesi 01:04
Dursun Ali Erzincanlı, İstanbul'daki seçimin tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Üzülsem de İstanbullunun kararı bu" dedi.
Dursun Ali Erzincanlı, son seçim sonuçlarını paylaşarak, "%54-%45... Üzülsem de İstanbullunun kararı bu. Hayırlı olsun. Galip olanlar sevinecek ama mağlup olan bizler, üzülmek yerine, sonucun bu hâle gelmesindeki sebepleri düşünüp, araştırıp, düzeltmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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