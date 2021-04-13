Dursun Ali Erzincanlı, Bağcılar Belediyesi canlı yayınına katılacak
Kamuoyunda "Peygamber şairi" olarak bilinen Dursun Ali Erzincanlı, Bağcılar Belediye tarafından organize edilen canlı yayın programına konuk olacak.
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de bu yıl Ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin gölgesinde girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam yaptığı açıklamayla beraber Türkiye genelinde kısmi kısıtlamalar getirildi.
Ramazan coşkunun yaşandığı illerin başında gelen İstanbul'da ise büyük ilgi gören Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.
Ramazan etkinlikleri de canlı yayın programları üzerinden yapılıyor.
Erzincanlı Bağcılar Belediyesi'nde
Kamuoyunda "Peygamber şairi" olarak bilinen Dursun Ali Erzincanlı, Bağcılar Belediyesi tarafından organize edilen canlı yayın programına konuk olacak.