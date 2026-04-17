Duro Macut: Erdoğan'ı bekliyoruz

Sırbistan Başbakanı Duro Macut, Türkiye ile ilişkilerde altın çağı yaşadıklarını söyledi. Macut, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ı tekrar ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

Sırbistan Başbakanı Duro Macut, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin "altın çağını" yaşadığını söyledi.

Sırbistan Başbakanı Macut, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

 

Türkiye-Sırbistan ilişkilerini değerlendiren Macut, bu ilişkilerin temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki iyi ilişkilere dayandığını belirtti.

Macut, bunun Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ekonomik ilişkilerin en iyi dönemi olduğunu kaydederek "Bu dönemin, yakın tarihte Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin altın çağı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

 

Ekonominin yanı sıra siyasi düzeyde de "mükemmel" ilişkilerin olduğunu dile getiren Macut, "Aynı zamanda insan hakları anlamında iki ülke arasındaki bağlar ve Sırbistan'daki Müslüman kökenli halkla kurulan ilişkiler de gerçekten büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Macut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ı tekrar ziyaret etmesini beklediklerini söyleyerek "Altyapı projelerinin yanı sıra ekonomi, kültürel ilişkiler ve eğitim gibi alanlarda da işbirliğimizi güçlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla ülkeler arası ilişkilerimiz ve işbirliğimiz açısından çok iyi bir dönemden geçiyoruz." dedi.

 

"Türkiye'nin istikrar sağlayıcı bir rol üstlenmesini bekleyebiliriz"

Balkanlar'da barışın korunmasında Türkiye'nin rolüne ilişkin soru üzerine Macut, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna gerginliğinde üstlendiği role işaret etti.

Macut, "Bu durum ve Türkiye'nin bölgedeki büyük güç olarak tarihi perspektifi ele alındığında, Türkiye'nin sadece Avrupa'da değil özellikle Akdeniz ve Orta Doğu'da istikrar sağlayıcı bir rol üstlenmesini bekleyebiliriz." diye konuştu.

Bu kapsamda Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki varlığının "büyük avantaj" olduğuna dikkati çeken Macut, "Türklerin ve Türkiye'nin bilgeliği, kritik problemlerin çözümünde büyük bir destek sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

